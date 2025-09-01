Zum Abriss freigegeben: 01099 und Conan Gray lassen das „Superbloom“ in München eskalieren

Kultur
München zeigte am Wochenende dem Berliner Platzhirsch Lollapalooza, wie Pop heute gefeiert werden kann. Unschöne Begleiterscheinungen gibt es aber auch.
Eigentlich ist das Berliner Lollapalooza ja das Hochamt des Pop in Deutschland: Nicht nur, weil sich dort rund im Juni rund 75.000 Menschen zu den Klängen aktueller Genre-Weltgrößen versammelt - sondern auch, weil das Festival für sein buntes Umfeld-Spektakel mit kleinen Bühnen und Mitmach-Angeboten bekannt ist.
