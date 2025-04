Zum Beispiel Nils Mönkemeyer: So spielt man in Bad Elster mit dem kulturellen Überfluss

Sein Meisterkonzert im König-Albert-Theater am Gründonnerstag wäre anderswo ein Jahres-Highlight gewesen. Im vogtländischen Kurort ist es dagegen fast nicht aufgefallen. Mit Absicht!

Noch ein goldenes Krönchen wäre im Foyer des König-Albert-Theaters dann wohl doch too much gewesen: Die Dinger findet man in Bad Elster schließlich allerorts in ähnlich inflationärer Dichte wie Schwibbögen zur Adventszeit in Olbernau. Deswegen hat Intendant Florian Merz dort auf einer leicht überdimensionierten Tafel die eigentliche Krone...