Zweites Sinfoniekonzert der Robert-Schumann-Philharmonie in Chemnitz: Viel Lärm im Hause Strauss

Das Konzert der Robert-Schumann-Philharmonie mit dem Gastdirigenten Axel Kober und dem Solisten Fabian Müller fand großen Anklang beim teils stehend applaudierenden Publikum.

Die mit dem großartigen 1. Sinfoniekonzert der Robert-Schumann-Philharmonie begonnene Erfolgsgeschichte der neuen Konzertsaison scheint sich fortzusetzen. Auch am Mittwochabend im sehr gut besuchten Großen Saal der Stadthalle applaudierte ein Teil des Publikums sowohl dem Solisten Fabian Müller als auch dem Gastdirigenten Axel Kober lange und...