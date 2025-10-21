Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Zwischen „Lumpenpazifisten“ und „Kriegstreibern“: Warum ich zur Wehrpflicht keine Position finde

Reklame für die Bundeswehr: Erst Fragebogen ausfüllen, dann erschossen werden?
Reklame für die Bundeswehr: Erst Fragebogen ausfüllen, dann erschossen werden? Bild: Arnulf Hettrich/Imago
Reklame für die Bundeswehr: Erst Fragebogen ausfüllen, dann erschossen werden?
Reklame für die Bundeswehr: Erst Fragebogen ausfüllen, dann erschossen werden? Bild: Arnulf Hettrich/Imago
Meinung
Kultur
Zwischen „Lumpenpazifisten“ und „Kriegstreibern“: Warum ich zur Wehrpflicht keine Position finde
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Niemals werde ich zustimmen, meine Kinder als Soldaten in den Krieg zu schicken. Dabei weiß ich doch, dass der Frieden bewaffnet sein muss. Wie geht man mit diesem Dilemma um? Eine Betrachtung.

Eine Meinung war einmal etwas, das man sich bilden musste: Erst dann konnte man sie haben, um sich selbst daran auch orientieren zu können. Heute dagegen ist eine Meinung Ausweis einer Gesinnung – man sollte sie vorzeigen können, weil das Gegenüber darüber eingeordnet wird. Keine Meinung zu etwas zu haben, ist da fatal: Jede Seite...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
3 min.
Geheime Gigs im Olbernhauer Tivoli: Was passiert da im ehemaligen Konzert- und Ballhaus?
Winfried Richter ist im Saal des Olbernhauer Tivoli aufgetreten.
15 Videos gibt es bereits, weitere sollen folgen. Aktuell treten Musiker im Tivoli auf; und zwar undercover, ohne Publikum. Die Aktion hat einen bestimmten Grund.
Georg Müller
10.09.2025
4 min.
Neu im Kino: „The Long Walk – Todesmarsch“ bringt Stephen Kings brutales Zukunftsszenario auf die Leinwand
Eine Szene aus dem Film „The Long Walk – Der Todesmarsch“: Hundert Jugendliche kämpfen in einem brutalen Wettlauf ums Überleben – wer das Tempo nicht hält, wird gnadenlos exekutiert.
Außerdem im Kino: „Beule – Zerlegt die Welt“ ein intensives Beziehungsdrama und „How to be Normal“, die Geschichte einer jungen Frau zwischen Stigmatisierung und Neuanfang.
DPA
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
12:13 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 23.10.2025
 8 Bilder
Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen (l-r), Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besichtigten die Baustelle des Brenner-Basistunnels.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:05 Uhr
5 min.
Kein Job für Konfessionslose? Karlsruhe kippt Kirchen-Urteil
Karlsruhe hat ein Urteil aus Erfurt unter die Lupe genommen. (Archivbild)
Darf ein kirchlicher Verein Religion zur Einstellungsbedingung machen? Die Frage ging von Berlin über Erfurt und Luxemburg schließlich nach Karlsruhe. Dort wird die kirchliche Selbstbestimmung betont.
Jacqueline Melcher, dpa
Mehr Artikel