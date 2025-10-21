Zwischen „Lumpenpazifisten“ und „Kriegstreibern“: Warum ich zur Wehrpflicht keine Position finde

Kultur
Niemals werde ich zustimmen, meine Kinder als Soldaten in den Krieg zu schicken. Dabei weiß ich doch, dass der Frieden bewaffnet sein muss. Wie geht man mit diesem Dilemma um? Eine Betrachtung.
Eine Meinung war einmal etwas, das man sich bilden musste: Erst dann konnte man sie haben, um sich selbst daran auch orientieren zu können. Heute dagegen ist eine Meinung Ausweis einer Gesinnung – man sollte sie vorzeigen können, weil das Gegenüber darüber eingeordnet wird. Keine Meinung zu etwas zu haben, ist da fatal: Jede Seite...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.