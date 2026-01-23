Alarm! Es brennt, es schneit, der Osten wählt - Ist das gefährlich?

Der Winter kommt. Als Schneesturm oder AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt. Das kann durchaus bitter werden. In der Kolumne „Im Osten was Neues“ fragt sich unser Autor, ob der große Alarm da wirklich hilft?

Der Osten, er wählt. Der Teil Deutschlands, der medial immer dann interessant wird, wenn es um Nazis, Stasi oder Doping geht. Der wählt dieses Jahr. Nicht als Ganzes, so weit sind wir noch nicht wieder. Aber in Teilen. In Sachsen-Anhalt, in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei droht mindestens eine AfD-Regierung. Am wahrscheinlichsten in...