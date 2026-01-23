MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Alarmstimmung in Deutschland – ganz gleich, ob es schneit oder der Osten wählt.
Alarmstimmung in Deutschland – ganz gleich, ob es schneit oder der Osten wählt. Bild: Sören Stache/dpa
Alarmstimmung in Deutschland – ganz gleich, ob es schneit oder der Osten wählt.
Alarmstimmung in Deutschland – ganz gleich, ob es schneit oder der Osten wählt. Bild: Sören Stache/dpa
Meinung
Kommentar
Alarm! Es brennt, es schneit, der Osten wählt - Ist das gefährlich?
Redakteur
Von Torsten Kleditzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Winter kommt. Als Schneesturm oder AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt. Das kann durchaus bitter werden. In der Kolumne „Im Osten was Neues“ fragt sich unser Autor, ob der große Alarm da wirklich hilft?

Der Osten, er wählt. Der Teil Deutschlands, der medial immer dann interessant wird, wenn es um Nazis, Stasi oder Doping geht. Der wählt dieses Jahr. Nicht als Ganzes, so weit sind wir noch nicht wieder. Aber in Teilen. In Sachsen-Anhalt, in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei droht mindestens eine AfD-Regierung. Am wahrscheinlichsten in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
Von Sascha Aurich
3 min.
13.01.2026
3 min.
Kolumne „Im Osten was Neues“: Im Porsche brutal knapp bei Kasse
Redakteur
Wer Porsche fährt, muss nicht rasen.
Andere Marken, anderer Fahrstil: Auf deutschen Autobahnen wird man zu interessanten Beobachtungen genötigt. Unser Autor ist von Chemnitz nach Stuttgart gefahren - eine Fahrt zwischen Ost und West.
Sascha Aurich
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
12:00 Uhr
4 min.
Chemniter Jazz-Entdeckung Jan K. Weiss: Zu fröhlich für den Blues
Jan K. Weiss im Proberaum: Hochkonzentriert und dennoch mit frappierender Leichtigkeit arbeitet der Musiker an seinen Songs.
Der Chemnitzer Gitarrist und Sänger legt sein erstes Soloalbum vor - ein überzeugendes Debüt nach vielen Jahren auf der Bühne.
Matthias Zwarg
12:00 Uhr
4 min.
Projekte und Jubiläen an der Oberschule Niederwiesa: Ein Haus mit besonderer Atmosphäre
Schulleiterin Katrin Fischer an der Organisationstafel in ihrem Büro.
Die Schule ist seit Jahren gefragt - auch über die Ortsgrenzen hinaus. Welche Faktoren laut Schulleiterin Katrin Fischer für den guten Ruf verantwortlich sind und worauf sie sich derzeit vorbereitet.
Steffi Hofmann
02.01.2026
19 min.
Sven Schulze zu Sven Schulze: Manchmal denke ich, dass der Leidensdruck noch nicht groß genug ist
Der eine (links) ist seit 2021 Oberbürgermeister von Chemnitz und SPD-Mitglied, der andere (rechts) seit 2021 Sachsen-Anhalts CDU-Chef und Minister für Wirtschaft und Landwirtschaft - und beide heißen Sven Schulze. Die „Freie Presse“ brachte sie zum ersten gemeinsamen Interview in einem Leipziger Kaffeehaus zusammen.
Der eine will 2026 Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt werden, der andere 2027 wohl Chemnitzer Oberbürgermeister bleiben. Ein Gespräch über Wahlkampf mit einem Allerweltsnamen und die Stimmung in Ostdeutschland.
Torsten Kleditzsch und Tino Moritz
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
Mehr Artikel