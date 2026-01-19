Bahnstrecke Chemnitz–Leipzig: Es darf keine weiteren eingleisigen Abschnitte geben

Kommentar
Bis auf 2,6 Kilometer sollte die Bahnverbindung um ein zweites Gleis erweitert werden. Doch nun soll das Paket noch einmal aufgeschnürt werden. Das ist ein Unding.
Es ist ein Trauerspiel: Seit Jahren wird über den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig geredet, doch es scheint nicht vorwärtszugehen. Noch vor gut einem Jahr sah es so aus, als sei klar, dass die 81 Kilometer lange Strecke bis auf 2,6 Kilometer zweigleisig ausgebaut wird. Ein Ergebnis, dass auch erst erkämpft werden musste....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.