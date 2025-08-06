Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Meinung
Kommentar
Bald immer zuerst zum Hausarzt? „Quicklebendig“ hat Patienten dazu befragt
Redakteur
Von Katrin Saft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Gesundheits-Newsletter der „Freien Presse“ liefert jede Woche einen Überblick über die wichtigsten Gesundheitsthemen in Sachsen. Diesmal in „quicklebendig“: eine Patientenabstimmung zum Primärarztmodell.

Erinnern Sie sich noch an die Praxisgebühr? Sie sollte Patienten dazu bewegen, von nicht wirklich nötigen Facharztbesuchen abzusehen und den Hausarzt entscheiden zu lassen. Funktioniert hat das nicht. Ich erinnere mich noch daran, wie Patienten sich beim ersten Arztbesuch im Quartal am Tresen sicherheitshalber alle möglichen Überweisungen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
14:12 Uhr
1 min.
Fanfaren, Eispiraten, Feierlaune – Stadtfest Crimmitschau geht in Runde zwei
Mit dem Einzug des Crimmitschauer Fanfarenzugs ist das Stadtfest am Samstagmorgen gestartet.
Vom Familienprogramm bis zur kultigen Partyband – in der Innenstadt jagt an diesem Wochenende ein Highlight das nächste.
Jochen Walther
14:15 Uhr
1 min.
Defektes Stellwerk stört Bahnverkehr in Südbrandenburg
Im Regionalverkehr kommt es auf der Verbindung zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig zu Beeinträchtigungen. (Archivbild)
Für die Steuerung des Zugverkehrs sind Stellwerke nötig. Ein Defekt sorgt im Regionalverkehr auf einer Verbindung von Südbrandenburg nach Sachsen für Störungen.
Von Katrin Saft
3 min.
22.07.2025
3 min.
Krankfeiern für einen Arzttermin
Meinung
Redakteur
Oft nur noch eingeschränkt erreichbar: der Hausarzt.
In „quicklebendig“, dem Gesundheits-Newsletter der „Freien Presse“, liefern wir nicht nur jede Woche einen Überblick über die wichtigsten Gesundheitsthemen in Sachsen. In einer Umfrage holen wir jedes Mal auch die Patienten-Meinung zu aktuell-brisanten Gesundheitsthemen ein. Diesmal zu Arztsprechzeiten - mit bedenklichem Ergebnis.
Katrin Saft
Von Katrin Saft
3 min.
29.07.2025
3 min.
Darf man lachen, wenn es um den Tod geht?
Meinung
Redakteur
Claudia Scholz (l) und Bianca Karthe vom Kinderpalliativzentrum Sachsen im Familieneinsatz.
Der Gesundheits-Newsletter der „Freien Presse“ liefert jede Woche einen Überblick über die wichtigsten Gesundheitsthemen in Sachsen. Diesmal geht es um ein Thema, das oft noch tabuisiert wird.
Katrin Saft
Mehr Artikel