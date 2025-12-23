Bürgergeld: Simulierte Reform?

Kommentar
Die Regierung hat das Ende des Bürgergelds besiegelt. Wenn das Parlament zustimmt, treten zumindest einige Änderungen in der Grundsicherung in Kraft. Aber ist das wirklich der große Wurf?
Anfang 2024, da war Friedrich Merz noch Oppositionsführer, ein baldiges Ende der Ampel und Neuwahlen standen noch in den Sternen. Es war eine Zeit, in der die Union angesichts der finanziellen Herausforderungen und notwendigen Einsparungen im Bundeshaushalt und des anhaltenden Ukrainekrieges ordentlich rumpolterte. Besonders das Bürgergeld, der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.