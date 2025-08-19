Der Gipfel in Washington – und die drei Lehren für Deutschland

Der Gipfel bei Donald Trump ist nicht zum Eklat geworden. Doch die schwierigsten Aufgaben für Kanzler Friedrich Merz kommen erst noch, kommentiert Tobias Peter.

Der Gipfel in Washington ist Ausdruck der Welt, wie sie ist – und der Machtverhältnisse, die auf ihr herrschen. Kanzler Friedrich Merz, der französische Präsident Emmanuel Macron und zahlreiche weitere Europäer sind deshalb zu Donald Trump gereist, um den amerikanischen Präsidenten davon abzuhalten, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr... Der Gipfel in Washington ist Ausdruck der Welt, wie sie ist – und der Machtverhältnisse, die auf ihr herrschen. Kanzler Friedrich Merz, der französische Präsident Emmanuel Macron und zahlreiche weitere Europäer sind deshalb zu Donald Trump gereist, um den amerikanischen Präsidenten davon abzuhalten, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr...