Der Vater, der wie eine Mutter tröstet

Ich hatte mit dem Tod und dem Sterben in den vergangenen Tagen eine tiefgreifende Erfahrung. Eine Erfahrung, die mir etwas deutlich gemacht hat. Ja, mir meinen Glauben vertieft hat. Kennen Sie den Satz aus der Bibel „Ich tröste euch, wie eine Mutter tröstet?“ Sicherlich. Dieser Satz geht oft unter. Dass Gott etwas haben könnte, was weiblich...