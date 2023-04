Die Ein-Mann-Opposition

Freiwillige Aufnahmeprogramme wie etwa für Ortskräfte aus Afghanistan oder anderen Ländern müssen sofort gestoppt werden. Mit diesem Satz zitierte die "Bild am Sonntag" zuletzt Michael Kretschmer. In dem Interview forderte Sachsens Ministerpräsident eine Zeitenwende in der Migrationspolitik. Es gehe nicht um Geld, es dürften weniger Menschen...