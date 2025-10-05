Die Hamas will die Quadratur des Kreises

Die Terrororganisation hat dem Trump-Plan zwar grundsätzlich zugestimmt, aber viele Fragen sind noch völlig offen.

Für die zwei Millionen Palästinenser und die 20 noch lebenden israelischen Geiseln im Gazastreifen könnte eine fast zweijährige Zeit in der Hölle bald zu Ende gehen. Hamas und Israel haben dem Friedensplan von US-Präsident Donald Trump im Grundsatz zugestimmt. Eine Feuerpause und die Freilassung aller verbliebenen Geiseln sind möglich.