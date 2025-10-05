Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die israelischen Angriffe auf Gaza-Stadt gingen am Wochenende trotz Friedenplans weiter.
Die israelischen Angriffe auf Gaza-Stadt gingen am Wochenende trotz Friedenplans weiter. Bild: IMAGO
Die israelischen Angriffe auf Gaza-Stadt gingen am Wochenende trotz Friedenplans weiter.
Die israelischen Angriffe auf Gaza-Stadt gingen am Wochenende trotz Friedenplans weiter. Bild: IMAGO
Meinung
Kommentar
Die Hamas will die Quadratur des Kreises
Von Thomas Seibert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Terrororganisation hat dem Trump-Plan zwar grundsätzlich zugestimmt, aber viele Fragen sind noch völlig offen.

Für die zwei Millionen Palästinenser und die 20 noch lebenden israelischen Geiseln im Gazastreifen könnte eine fast zweijährige Zeit in der Hölle bald zu Ende gehen. Hamas und Israel haben dem Friedensplan von US-Präsident Donald Trump im Grundsatz zugestimmt. Eine Feuerpause und die Freilassung aller verbliebenen Geiseln sind möglich.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:38 Uhr
3 min.
Plauener erinnern an den 7. Oktober 1989 – Ex-Minister Hubertus Heil mahnt: „Demokratie ist nichts, was sich automatisch vererbt“
Plauener entzünden Kerzen an der Lutherkirche.
Der 7. Oktober 1989 zählt zu einem der bedeutendsten Tage der Stadtgeschichte. 36 Jahre nach der entscheidenden Großdemonstration hat Bürgermeister Tobias Kämpf nun ein besonderes Erinnerungsstück präsentiert.
Claudia Bodenschatz
01.10.2025
6 min.
Warten auf Hamas-Antwort - Trump setzt Frist
Zeltlager in der sogenannten humanitären Zone im Süden des Gazastreifens. (Archivbild)
Der neue Gaza-Plan von Trump stößt international auf große Zustimmung. Trump setzt der Hamas eine Frist für eine Reaktion. Die teilt erst mal nur mit, alles sorgfältig prüfen zu wollen.
19:08 Uhr
4 min.
Gaza-Verhandlungen: Eine Hamas ohne Waffen?
Kämpfer der Terrororganisation Hamas zeigen sich noch vor der israelischen Offensive im Gazastreifen in der Stadt Gaza.
Bei den Gesprächen in Ägypten geht es auch um die Zukunft der Terrorgruppe – Knackpunkt ist die Entwaffnung
Thomas Seibert
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
Mehr Artikel