US-Präsident Donald Trump (Mitte) verfolgte live am Monitor in seinem Club in Palm Beach (Florida) den Militärschlag gegen Venezuela.
US-Präsident Donald Trump (Mitte) verfolgte live am Monitor in seinem Club in Palm Beach (Florida) den Militärschlag gegen Venezuela. Bild: Molly Riley/dpa/picture alliance
Der deutsche Staatsrechtler Carl Schmitt hat die Großraumtheorie entwickelt. Das Bild zeigt ihn 1932 anlässlich seiner Berufung an die Universität Köln. Nach 1933 stellte er sein Werk in den Dienst der Nationalsozialisten.
Der deutsche Staatsrechtler Carl Schmitt hat die Großraumtheorie entwickelt. Das Bild zeigt ihn 1932 anlässlich seiner Berufung an die Universität Köln. Nach 1933 stellte er sein Werk in den Dienst der Nationalsozialisten. Bild: picture alliance /Ullstein Bild
Als fünfter Präsident der Vereinigten Staaten erhob James Monroe 1823 Anspruch auf die gesamte westliche Hemisphäre, gemeint war damit der amerikanische Doppelkontinent.
Als fünfter Präsident der Vereinigten Staaten erhob James Monroe 1823 Anspruch auf die gesamte westliche Hemisphäre, gemeint war damit der amerikanische Doppelkontinent. Bild: Reproduktion: picture alliance
Meinung
Kommentar
Die neue Weltordnung: Trump tut, was er will, weil er es kann
Redakteur
Von Torsten Kleditzsch
Das Imperium kehrt zurück. Mit dem Kidnapping in Venezuela macht der US-Präsident klar, dass er in ganz Amerika das Sagen haben will. Darüber hinaus will er seine Ruhe haben - für gute Geschäfte.

Karl-Eduard von Schnitzler hätte vermutlich großen Spaß. Der Chef-Agitator des DDR-Fernsehens bräuchte sich nichts ausdenken, bevor sein "Schwarzer Kanal" startet, nichts in falsche Zusammenhänge setzen. Er müsste einfach nur erzählen, was mit Venezuela passiert ist und was der US-Präsident dazu sagt. Schon wäre der Beleg für den...
