Die neue Weltordnung: Trump tut, was er will, weil er es kann

Das Imperium kehrt zurück. Mit dem Kidnapping in Venezuela macht der US-Präsident klar, dass er in ganz Amerika das Sagen haben will. Darüber hinaus will er seine Ruhe haben - für gute Geschäfte.

Karl-Eduard von Schnitzler hätte vermutlich großen Spaß. Der Chef-Agitator des DDR-Fernsehens bräuchte sich nichts ausdenken, bevor sein "Schwarzer Kanal" startet, nichts in falsche Zusammenhänge setzen. Er müsste einfach nur erzählen, was mit Venezuela passiert ist und was der US-Präsident dazu sagt. Schon wäre der Beleg für den...