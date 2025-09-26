E-Auto-Absatzkrise bei Volkswagen Sachsen: Produktionskürzungen sind auch ein Signal an die Politik

Die weiterhin schwache Nachfrage nach batterieelektrischen Fahrzeugen zwingt Autohersteller dazu, die Fertigung ruhen zu lassen. Es trifft nicht nur VW.

Der europäische Markt für Elektroautos kommt nicht richtig in Schwung. Nach dem niederländischen Autokonzern Stellantis mit Marken wie Peugeot, Fiat, Chrysler und Opel hat nun auch Volkswagen Produktionskürzungen angekündigt. In den beiden sächsischen Fahrzeugwerken in Zwickau und Dresden, die ausschließlich batterieelektrische Autos...