Ein Abgang bei Porsche, der Volkswagen wieder auf Erfolgskurs bringen kann

Oliver Blume gibt den Chefposten bei Porsche ab. Jetzt heißt es für ihn wohl: Volkswagen pur. Welche Aufgaben er jetzt angehen muss.

Seit Oliver Blume den Chefposten beim Wolfsburger Volkswagenkonzern übernommen hat, gibt es Kritik an seiner Doppelrolle. Die Führung von gleich zwei Dax-Konzernen ist eine kaum zu bewältigende Mammutaufgabe. Hinzu kommt, dass die beiden Unternehmen miteinander verwoben sind. Dadurch ergeben sich Interessenskonflikte in den Führungs- und... Seit Oliver Blume den Chefposten beim Wolfsburger Volkswagenkonzern übernommen hat, gibt es Kritik an seiner Doppelrolle. Die Führung von gleich zwei Dax-Konzernen ist eine kaum zu bewältigende Mammutaufgabe. Hinzu kommt, dass die beiden Unternehmen miteinander verwoben sind. Dadurch ergeben sich Interessenskonflikte in den Führungs- und...