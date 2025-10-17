Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Soll sich auf den Vorstandsvorsitz bei Volkswagen konzentrieren: Oliver Blume.
Soll sich auf den Vorstandsvorsitz bei Volkswagen konzentrieren: Oliver Blume. Bild: Michael Kappeler/dpa
Soll sich auf den Vorstandsvorsitz bei Volkswagen konzentrieren: Oliver Blume.
Soll sich auf den Vorstandsvorsitz bei Volkswagen konzentrieren: Oliver Blume. Bild: Michael Kappeler/dpa
Meinung
Kommentar
Ein Abgang bei Porsche, der Volkswagen wieder auf Erfolgskurs bringen kann
Redakteur
Von Christoph Ulrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Oliver Blume gibt den Chefposten bei Porsche ab. Jetzt heißt es für ihn wohl: Volkswagen pur. Welche Aufgaben er jetzt angehen muss.

Seit Oliver Blume den Chefposten beim Wolfsburger Volkswagenkonzern übernommen hat, gibt es Kritik an seiner Doppelrolle. Die Führung von gleich zwei Dax-Konzernen ist eine kaum zu bewältigende Mammutaufgabe. Hinzu kommt, dass die beiden Unternehmen miteinander verwoben sind. Dadurch ergeben sich Interessenskonflikte in den Führungs- und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
10:43 Uhr
7 min.
VW- und Porsche-Chef Oliver Blume gibt einen Posten ab
Top-Manager Oliver Blume soll als Porsche-Chef abgelöst werden. (Archivbild)
Oliver Blume gibt den Chefposten bei Porsche ab. Jetzt heißt es für ihn wohl: Volkswagen pur. Was der Top-Manager in Stuttgart bewegt hat – und welche Baustellen er seinem Nachfolger hinterlässt.
Julian Weber, Oliver Schmale und Frank Johannsen, dpa
16:17 Uhr
2 min.
Kontra K entthront Taylor Swift
Der deutsche Rapper Kontra K (Maximilian Diehn) hat Taylor Swift von Platz eins in den Album-Charts vertreiben können. (Archivbild)
Rosenstolz-Sängerin Anna R ist posthum in den Charts, Kontra K gelingt sein neuntes Nummer-eins-Album und bei den Singles kann Taylor Swifts "Ophelia" die Spitzenposition verteidigen.
15.10.2025
7 min.
VW-Chef Blume: Kommen beim Sparen gut voran
VW-Konzernchef Blume: Die Autoindustrie befindet sich in "stürmischen Zeiten".
Kostendruck, Konkurrenz und E-Auto-Flaute: Volkswagen steht vor einem Umbruch. Warum Konzernchef Blume dennoch Chancen sieht – und weshalb seine Doppelrolle als Porsche-Chef nicht auf Ewigkeit gilt.
Sven Gösmann und Julian Weber, dpa
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:16 Uhr
8 min.
Ob Kraniche, Rotdrosseln oder Bergfinken: An Sachsens Himmel gibt es mehr als Krähen zu beobachten
Kraniche auf ihrem Zug nach Süden lassen sich jetzt auch in Mittel- und Westsachsen entdecken.
Ornithologin Silke Hartmann weiß genau, welche Zugvögel es jetzt in Mittel- und Westsachsen gibt, mit welchen Überraschungsgästen man im Garten rechnen kann und warum Krähen Bahnhöfe lieben.
Susanne Plecher
Mehr Artikel