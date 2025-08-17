Europas Schicksalstag

Kommentar
Der Gipfel mit Putin hat endgültig gezeigt:Trump steht im Ukrainekrieg nicht auf der Seite des Westens. Selenskyj und seine Verbündeten müssen sich deshalb auf einen knallharten Machtkampf einstellen.
Das Treffen hatte kaum begonnen, da war es schon vorbei. Ein halbes Jahr ist es her, dass Wolodymyr Selenskyj zum ersten Mal von Donald Trump empfangen wurde. Der ukrainische Präsident musste sich verhöhnen lassen. Es kam zum Eklat: Noch vor dem Mittagessen wurde er herausgeworfen. Auch bei Trumps Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.