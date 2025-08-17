Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
US-Präsident Donald Trump (hinten rechts) und der russische Präsident Wladimir Putin (hinten links) nehmen nach Abschluss ihrer Gespräche an einer gemeinsamen Pressekonferenz teil.
US-Präsident Donald Trump (hinten rechts) und der russische Präsident Wladimir Putin (hinten links) nehmen nach Abschluss ihrer Gespräche an einer gemeinsamen Pressekonferenz teil. Bild: Wu Xiaoling/XinHua/dpa
Meinung
Kommentar
Europas Schicksalstag
Von Karl Doemens
Der Gipfel mit Putin hat endgültig gezeigt:Trump steht im Ukrainekrieg nicht auf der Seite des Westens. Selenskyj und seine Verbündeten müssen sich deshalb auf einen knallharten Machtkampf einstellen.

Das Treffen hatte kaum begonnen, da war es schon vorbei. Ein halbes Jahr ist es her, dass Wolodymyr Selenskyj zum ersten Mal von Donald Trump empfangen wurde. Der ukrainische Präsident musste sich verhöhnen lassen. Es kam zum Eklat: Noch vor dem Mittagessen wurde er herausgeworfen. Auch bei Trumps Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska...
