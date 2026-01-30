MENÜ
Nina-Maria Mixtacki ist Pfarrerin in Mittweida. An dieser Stelle schreibt sie im Wechsel mit Justus Geilhufe aus Großschirma.
Bild: Illustration: Clara Meinhold Foto: Mark Frost
Nina-Maria Mixtacki ist Pfarrerin in Mittweida. An dieser Stelle schreibt sie im Wechsel mit Justus Geilhufe aus Großschirma.
Nina-Maria Mixtacki ist Pfarrerin in Mittweida. An dieser Stelle schreibt sie im Wechsel mit Justus Geilhufe aus Großschirma. Bild: Illustration: Clara Meinhold Foto: Mark Frost
Ich bin der Hüter meiner Schwester und meines Bruders
Von Nina-Maria Mixtacki
Erinnerung bedeutet Verantwortung. Nicht nur dafür, dass die Vergangenheit nicht vergessen wird, sondern für die Gegenwart. „Nie wieder“ ist kein Gedenksatz. Es ist eine Handlungsanweisung.

Jedes Jahr stehen am 27. Januar, im mehr oder weniger kalten Winter, mehr oder weniger frierende Jugendliche vor einem großen roten Stein. Der steht in der Parkanlage „Am Schwanenteich“ in Mittweida. Er ruht da auf einem großen schwarzen Sockel. Darauf steht: „Den Opfern von Krieg und Gewalt. Die Toten mahnen uns“. Jedes Jahr lädt die...
