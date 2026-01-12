Indienreise – ein richtiger Schritt zur richtigen Zeit

Anders als seine Vorgänger besucht Merz das bevölkerungsreichste Land der Welt vor China und Japan. Dafür wird ihm dort ein Empfang bereitet, wie er ihn als Kanzler noch nicht erlebt hat.

Außenpolitik ist wie eine Dorfdisco, heißt es oft. Man müsse schon mit denen tanzen, die dort seien. Das stimmt – und es gilt zugleich für die Frage, mit wem man Handel treibt. Richtig ist aber auch: Wer seine Aufmerksamkeit nur auf eine oder zwei Personen fokussiert, bemerkt gar nicht, mit wem er noch alles tanzen könnte.