Ist es nicht schon Gottes Gnade, wenn ich an ihn glauben kann?

Justus Geilhufe war zum Kulturkirchentag in Chemnitz und ist begeistert - von der Vielfalt und Herzlichkeit des Programms, aber auch der unterschiedlichen Meinungen und Perspektiven.

Wenn Sie nicht beim Kulturkirchentag in Chemnitz waren, haben Sie etwas verpasst. Die Chöre, die Musicals, die Predigten, die Gottesdienste und Konzerte, die Gebetszeiten und Diskussionsrunden. Ich war wirklich beeindruckt von allen, die dort zu Gottes Lob zusammengekommen sind.