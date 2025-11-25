Jahrestag für Minderheitskoalition: Balanceakt auf fragilem Untergrund

Kommentar
Die Opposition zu umgarnen, ist das kleinstmögliche Zugeständnis von Michael Kretschmer. Das notgedrungen als Chance gepriesene Minderheitsmodell ist zum Erfolg verdammt.
Die schwarz-rote Bilanz zeigt vor allem eines: Die Minderheitskoalition hat länger durchgehalten, als Pessimisten ihr zugestehen wollten. Dass sie sich selbst ein Top-Zeugnis ausstellt, ist wenig überraschend – auch wenn sich in der am Dienstag veröffentlichten Erfolgsliste in der Größe einer Seminararbeit beim näheren Hinsehen vieles...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.