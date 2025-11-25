Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
CDU/SPD-Minderheitsregierung in Sachsen: Zum Erfolg verdammt? Foto: Hendrik Schmidt/dpa
CDU/SPD-Minderheitsregierung in Sachsen: Zum Erfolg verdammt? Foto: Hendrik Schmidt/dpa Bild: dpa
CDU/SPD-Minderheitsregierung in Sachsen: Zum Erfolg verdammt? Foto: Hendrik Schmidt/dpa
CDU/SPD-Minderheitsregierung in Sachsen: Zum Erfolg verdammt? Foto: Hendrik Schmidt/dpa Bild: dpa
Meinung
Kommentar
Jahrestag für Minderheitskoalition: Balanceakt auf fragilem Untergrund
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Opposition zu umgarnen, ist das kleinstmögliche Zugeständnis von Michael Kretschmer. Das notgedrungen als Chance gepriesene Minderheitsmodell ist zum Erfolg verdammt.

Die schwarz-rote Bilanz zeigt vor allem eines: Die Minderheitskoalition hat länger durchgehalten, als Pessimisten ihr zugestehen wollten. Dass sie sich selbst ein Top-Zeugnis ausstellt, ist wenig überraschend – auch wenn sich in der am Dienstag veröffentlichten Erfolgsliste in der Größe einer Seminararbeit beim näheren Hinsehen vieles...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:11 Uhr
4 min.
Kretschmer: Regierung auf gutem Weg - Opposition kritisch
Sachsens Minderheitsregierung könne anderen als Beispiel dienen, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). (Archivbild)
Positiv fällt die Bilanz des Ministerpräsidenten nach einem Jahr ohne eigene Mehrheiten aus. Besonders eine Oppositionspartei hebt er lobend hervor. Diese äußert sich jedoch kritisch.
25.11.2025
3 min.
Lichterfahrt im Erzgebirge: Wo am Wochenende die geschmückten Brummis zu sehen sind
Beleuchtete Lkw sind das Markenzeichen der Lichterfahrten, die es seit 2021 gibt.
67 weihnachtlich beleuchtete Fahrzeuge, hauptsächlich Trucks, sollen bei der Lichterfahrt durchs Erzgebirge rollen. Wichtig für die Besucher: Es gelten zwischenzeitlich Straßensperrungen.
Katrin Kablau
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
19:05 Uhr
3 min.
Ein Jahr Minderheitsregierung in Sachsen: Warum Kretschmer ausgerechnet die Linken lobt
CDU und SPD verfügen im Sächsischen Landtag zusammen nur über 51 von 120 Sitzen. “Es ist immer schwieriger, Kompromisse zu finden“, so Ministerpäsident Michael Kretschmer.
CDU und SPD stellen sich ein positives Zeugnis aus und betonen die Zusammenarbeit mit der Opposition. Die so Gepriesenen sehen das deutlich kritischer.
Tobias Wolf
22:42 Uhr
2 min.
Nigeria: 24 verschleppte Mädchen wieder in Freiheit
Viele Kinder bleiben weiterhin in Gefangenschaft. (Archivbild)
Mehrere Massenentführungen haben in der vergangenen Woche das westafrikanische Land erschüttert. Nun konnten 24 Mädchen befreit werden. Mehr als 250 Kinder sind jedoch weiterhin in Gefangenschaft.
22:48 Uhr
4 min.
Coup bei City - Leverkusen düpiert Guardiolas Rotationself
Leverkusens Alejeandro Grimaldo jubelt nach seinem Treffer zum 1:0.
Das erste Mal treffen Bayer Leverkusen und Manchester City aufeinander. Während Pep Guardiola Haaland und Co. zunächst schont, nutzt die Werkself ihre Chance eiskalt und zeigt dann echten Kampfgeist.
Jana Glose, dpa
Mehr Artikel