Justus Geilhufe: Die Wanze als Friedensbotschafter

Manchmal tauchen Tiere in der Kirche auf, manche von ihnen als ungebetene Gäste. Sie sollten uns aber nicht stören, findet Justus Geilhufe. Sie gehören doch irgendwie zu uns.

In der vergangenen Woche hatte ich einen Begleiter. Oder eine Begleiterin, wer weiß das schon. Donnerstagmittag laufe ich hinüber in die Großschirmaer Kirche. Jeder Abend der Jungen Gemeinde beginnt seit ein paar Wochen nun mit dem Abendmahl in der Kirche. Wir entdecken gerade unsere Sakramente neu und wollen sie mehr feiern. Mit Gitarre,...