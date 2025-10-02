Justus Geilhufe: Ist bei Gott immer Licht?

„Papa ist bei Gott immer Licht?“, fragt Justus Geilhufes Sohn bei einer Autofahrt. „Ja“, antwortet er. Aber wenn bei Gott das Licht ist, was ist dann die Dunkelheit?

Ich hole Johann von der Schule ab. Wir müssen noch etwas einkaufen, und so sitzen wir eine Zeit lang nebeneinander im Auto und fahren die Landstraße entlang. „Papa, ist bei Gott immer Licht?", fragt Johann. Ich lächele. „Woher weißt du denn das?" „Bei den Taufen!" Ach ja, bei den Taufen.