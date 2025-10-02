Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida.
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida. Illustration: Clara Meinhold/ Foto: Mark Frost Foto: Mark Frost
Kommentar
Justus Geilhufe: Ist bei Gott immer Licht?
Von Justus Geilhufe
„Papa ist bei Gott immer Licht?“, fragt Justus Geilhufes Sohn bei einer Autofahrt. „Ja“, antwortet er. Aber wenn bei Gott das Licht ist, was ist dann die Dunkelheit?

Ich hole Johann von der Schule ab. Wir müssen noch etwas einkaufen, und so sitzen wir eine Zeit lang nebeneinander im Auto und fahren die Landstraße entlang. „Papa, ist bei Gott immer Licht?“, fragt Johann. Ich lächele. „Woher weißt du denn das?“ „Bei den Taufen!“ Ach ja, bei den Taufen.
17.09.2025
4 min.
Justus Geilhufe: Danke für den Blick von außen!
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida. Illustration:
Von den Neuen hat Justus Geilhufe zu hören bekommen, was sie in der Kirche und mit der Gemeinde gut fanden – und das hat auch mit seinen Jungs zu tun.
Justus Geilhufe
22.08.2025
4 min.
Justus Geilhufe: Wer den Apfel nicht ehrt...
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida.
Etwas, das Gott als gut empfindet, lässt man nicht einfach auf der Wiese verfaulen, glaubt Justus Geilhufe. Man sollte also versuchen, die anstehende Erntezeit voll auszuschöpfen.
Justus Geilhufe
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
Mehr Artikel