Justus Geilhufe: Manchmal ist das Paradies eine Imbissbude

Kommentar
Wie sieht eigentlich ein paradiesischer Ort aus? Zum Beispiel so: Ein Container im Wald, darin eine Küche, es gibt Kaffee, Wurst, Sülze und Kartoffelsalat. Und Menschen, die das mit viel Liebe servieren. Man muss nur genauer hingucken.
Im Wald bei Freiberg stehen zwei Container. Viele von Ihnen werden sie kennen. Zwei wunderbare Imbisse sind darin. Gutes Essen zu ehrlichen Preisen. Jeden Tag kommen die Stammgäste. Manche wirklich jeden Tag, seit Jahren. Es wird geredet, Kaffee getrunken, es gibt Leber mit Zwiebeln oder Sülze mit Bratkartoffeln. Kurz: Es ist herrlich. So...
