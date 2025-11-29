Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida.
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida. Bild: Illustration: Clara Meinhold/Foto: Mark Frost
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida.
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida. Bild: Illustration: Clara Meinhold/Foto: Mark Frost
Meinung
Kommentar
Justus Geilhufe: Ninja-UNO und die Botschaft vor der Geburt des Heilands
Redakteur
Von Justus Geilhufe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Justus Geilhufe lernt von seinem Sohn Adam ein Kartenspiel mit neuen Regeln und entdeckt plötzlich Parallelen zu Weihnachten.

Ich bin mit Adam alleine am Freitagabend. Wir haben Männerwirtschaft gemacht. Es gab Nudeln mit Pesto und das Spongebob-Müsli, das er sich heute Nachmittag beim Einkaufen aussuchen durfte. Er ist ganz glücklich. Normalerweise düst er nach dem Abendbrot mit Johann gleich ab ins Kinderzimmer. Heute sitzt er einfach an seinem Platz und schlürft...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.11.2025
4 min.
Nina-Maria Mixtacki: So fühlt sich Trost an
Nina-Maria Mixtacki ist Pfarrerin in Mittweida, sie schreibt an dieser Stelle im Wechsel mit Justus Geilhufe, Pfarrer in Großschirma.
Eine Wanderung im Herbst. Mit dem Wetter kippt auch die Laune: Nina-Maria Mixtacki ist sauer. Doch dann gibt es eine Begegnung, die alles wieder ändert.
Nina-Maria Mixtacki
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
14.11.2025
4 min.
Justus Geilhufe: Die Wanze als Friedensbotschafter
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida.
Manchmal tauchen Tiere in der Kirche auf, manche von ihnen als ungebetene Gäste. Sie sollten uns aber nicht stören, findet Justus Geilhufe. Sie gehören doch irgendwie zu uns.
Justus Geilhufe
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
Mehr Artikel