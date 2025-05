Justus Geilhufe: Pech gehabt im Erzgebirge

Auf einer kurvenreichen Erzgebirgsfahrt wird Justus Geilhufe von einem Lkw gestreift. Der Laster ist weg, der Rückspiegel seines Autos ab. Und die Anwohner? Die helfen auch nicht.

Es ist 11.50 Uhr und ich fahre los. Ich hatte dienstlich im Erzgebirge zu tun. Durfte einen kleinen Vortrag halten an diesem Mittwochvormittag. Nun schaue ich auf das Navi. Über eine Stunde brauche ich jetzt nach Hause. Ich schalte das Radio an, schnalle mich an und düse los. Kurz hinter der Kirche biege ich ab auf eine schmale Straße, die sich...