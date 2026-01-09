MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida.
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida. Bild: Illustration: Clara Meinhold/Foto: Mark Frost
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida.
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida. Bild: Illustration: Clara Meinhold/Foto: Mark Frost
Meinung
Kommentar
Justus Geilhufe über das Glück, Glück empfangen zu können
Redakteur
Von Justus Geilhufe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören
Was für ein Glück! Was für ein Glück. Wir sind am Meer. Meine Kollegen übernehmen die Gottesdienste am Altjahrsabend. Wir als Familie können sechs Tage frei machen. Weihnachten war wunderschön. In Reichenbach hatte ich Vertretung. Echte Ziegen im Krippenspiel! Hirten im Kindergartenalter. Unsere Junge Gemeinde in Großschirma, ganz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:16 Uhr
4 min.
Justus Geilhufe und die Frage, ob die Kirche an Weihnachten ersetzbar ist
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida.
Die Radiomoderatorin fragt, nachdem ich erzählt hatte, was die Kirche an Weihnachten alles so macht: „Kann man das nicht ersetzen? Früher sind die Leute zum Pfarrer gegangen, heute zum Therapeuten.“ Ich komme ins Nachdenken.
Justus Geilhufe
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
Von Nina-Maria Mixtacki
4 min.
02.01.2026
4 min.
Nina-Maria Mixtacki: Mögen Sie Veränderung?
Meinung
Redakteur
Nina-Maria Mixtacki ist Pfarrerin in Mittweida. An dieser Stelle schreibt sie im Wechsel mit Justus Geilhufe aus Großschirma.
Räumen Sie zum Beispiel regelmäßig Ihre Wohnung um oder probieren Sie etwas ganz Neues aus – ein Hobby, einen Kleidungsstil, vielleicht sogar eine neue Haarfarbe?
Nina-Maria Mixtacki
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Deutsche Bahn stellt Zugverkehr im Norden ein
Live
Auf der A 4 zwischen Wüstenbrand und Glauchau-Ost kam es zu Einschränkungen.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
14:49 Uhr
2 min.
Mülllawine auf Philippinen – Ein Toter, Dutzende Vermisste
Anhaltende Regenfälle machten den Müllberg nach Angaben der Stadtverwaltung instabil.
Nach heftigen Regenfällen ist auf den Philippinen ein Müllberg abgerutscht. Die Suche nach den Vermissten geht weiter – das Unglück erinnert an eine ähnliche frühere Katastrophe.
14:50 Uhr
1 min.
Unfall auf winterglatter Talstraße im Erzgebirge: Zwei Autos kollidieren frontal
Zwei Autofahrer sind am Donnerstagvormittag auf der Talstraße in Zschorlau in einen Unfall verwickelt worden.
Am Donnerstagvormittag kollidierten auf der Talstraße in Zschorlau zwei Fahrzeuge frontal. Ein 19-Jähriger war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten.
Holk Dohle
Mehr Artikel