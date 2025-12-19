Justus Geilhufe und die Frage, ob die Kirche an Weihnachten ersetzbar ist

Die Radiomoderatorin fragt, nachdem ich erzählt hatte, was die Kirche an Weihnachten alles so macht: „Kann man das nicht ersetzen? Früher sind die Leute zum Pfarrer gegangen, heute zum Therapeuten.“ Ich komme ins Nachdenken.

Ein paar Tage später stehen wir auf dem Pfarrhof Großschirma. Menschen aus dem Dorf, kirchlich oder nicht, ist völlig egal. Der große musikalische Gottesdienst ist gerade zu Ende, der Flötenkreis, der Chor, der Posaunenchor, der Kinderchor stehen mit vielen anderen Menschen zusammen. Meine Frau schenkt Glühwein und Kinderpunsch aus. Johann...