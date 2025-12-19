MENÜ
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida.
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida. Bild: Illustration: Clara Meinhold/ Foto: Mark Frost
Kommentar
Justus Geilhufe und die Frage, ob die Kirche an Weihnachten ersetzbar ist
Redakteur
Von Justus Geilhufe
Die Radiomoderatorin fragt, nachdem ich erzählt hatte, was die Kirche an Weihnachten alles so macht: „Kann man das nicht ersetzen? Früher sind die Leute zum Pfarrer gegangen, heute zum Therapeuten.“ Ich komme ins Nachdenken.

Ein paar Tage später stehen wir auf dem Pfarrhof Großschirma. Menschen aus dem Dorf, kirchlich oder nicht, ist völlig egal. Der große musikalische Gottesdienst ist gerade zu Ende, der Flötenkreis, der Chor, der Posaunenchor, der Kinderchor stehen mit vielen anderen Menschen zusammen. Meine Frau schenkt Glühwein und Kinderpunsch aus. Johann...
Mehr Artikel