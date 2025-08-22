Justus Geilhufe: Wer den Apfel nicht ehrt...

Kommentar
Etwas, das Gott als gut empfindet, lässt man nicht einfach auf der Wiese verfaulen, glaubt Justus Geilhufe. Man sollte also versuchen, die anstehende Erntezeit voll auszuschöpfen.
Kurze Anmerkung vorab: Diese Kolumne wurde geschrieben, bevor der Text meiner Kollegin Nina-Maria Mixtacki erschienen ist, er bezieht sich also nicht auf die vorherigen Kolumnen.Der Sommer ist groß und genauso ist die Ernte. Die Bäume unseres Pfarrgartens sind überreich mit Obst behangen. Manch ein Ast bricht von der Last und mit dem neuen...
