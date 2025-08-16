Kein Deal zwischen Trump und Putin: Warum im Scheitern des Gipfels trotzdem eine Chance liegt

Donald Trump ist Kremlchef Wladimir Putin offensichtlich nicht gewachsen. Das Scheitern des Gipfels in Alaska hat für die Ukraine mutmaßlich noch Schlimmeres verhindert.

Noch muss man über vieles rätseln, was US-Präsident Donald Trump und Kreml-Boss Wladimir Putin drei Stunden lang in Alaska besprochen haben. Die Äußerungen der beiden Politiker nach ihrer Begegnung waren äußerst vage. Doch so viel ist klar: Einen Waffenstillstand in der Ukraine hat Putin nicht angeboten. Trotzdem darf Russlands Machthaber...