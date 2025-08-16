Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Meinungen
  • |
  • Kommentare
  • |

  • Kein Deal zwischen Trump und Putin: Warum im Scheitern des Gipfels trotzdem eine Chance liegt

Zwei Freunde unter sich: Donald Trump und Wladimir Putin in Anchorage. Ergebnisse hat der mit Spannung erwartete Gipfel nicht gebracht.
Zwei Freunde unter sich: Donald Trump und Wladimir Putin in Anchorage. Ergebnisse hat der mit Spannung erwartete Gipfel nicht gebracht. Bild: IMAGO/SNA
Zwei Freunde unter sich: Donald Trump und Wladimir Putin in Anchorage. Ergebnisse hat der mit Spannung erwartete Gipfel nicht gebracht.
Zwei Freunde unter sich: Donald Trump und Wladimir Putin in Anchorage. Ergebnisse hat der mit Spannung erwartete Gipfel nicht gebracht. Bild: IMAGO/SNA
Meinung
Kommentar
Kein Deal zwischen Trump und Putin: Warum im Scheitern des Gipfels trotzdem eine Chance liegt
Von Karl Doemens
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Donald Trump ist Kremlchef Wladimir Putin offensichtlich nicht gewachsen. Das Scheitern des Gipfels in Alaska hat für die Ukraine mutmaßlich noch Schlimmeres verhindert.

Noch muss man über vieles rätseln, was US-Präsident Donald Trump und Kreml-Boss Wladimir Putin drei Stunden lang in Alaska besprochen haben. Die Äußerungen der beiden Politiker nach ihrer Begegnung waren äußerst vage. Doch so viel ist klar: Einen Waffenstillstand in der Ukraine hat Putin nicht angeboten. Trotzdem darf Russlands Machthaber...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.08.2025
5 min.
US-Russland-Gipfel gestartet -Trump und Putin in einem Auto
Die Präsidenten sitzen vor Verhandlungsbeginn zusammen
Es steht viel auf dem Spiel - passieren kann alles: Der historische Alaska-Gipfel zwischen US-Präsident Trump und Kremlchef Putin ist vor allem für die Ukraine ein Moment der Wahrheit.
Anna Ringle, Luzia Geier, Khang Mischke und Benno Schwinghammer, dpa
16.08.2025
5 min.
Applaus für Putin, aber kein Deal: Treffen zwischen Trump und Putin bleibt ohne Ergebnisse
Wladimir Putin und Donald Trump reichen sich beim gemeinsamen Statement vor der Presse die Hände. Ergebnisse hatten sie aber nicht zu verkünden.
Donald Trump hat hoch gepokert - doch er verlässt den Gipfel in Alaska mit leeren Händen. Kreml-Chef Wladimir Putin hingegen nutzt den roten Teppich auf der amerikanischen Luftwaffenbasis virtuos für eine Rückkehr aus der weltpolitischen Isolation. Ein Waffenstillstand für die Ukraine ist weiter nicht in Sicht.
Karl Doemens
18:05 Uhr
2 min.
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
In Leipzig wurde eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt.
In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt?
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
02.02.2016
8 min.
Sinn und Sinnlichkeit
Die 15-jährige Laetitia Pittschaft aus Augustusburg gehört zu den großen Akkordeon-Talenten der Region. Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erreichte sie mit sagenhaften 24 Punkten einem ersten Preis - und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.
Jugend-Musiziert-Organisatorin und Musikschul-Leiterin Nancy Gibson über unterschätzte musische Bildung, überhöhte Ansprüche und Freude
18:15 Uhr
3 min.
Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird seine Heimspiele auch in der Saison 2025/26 noch einmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Limbach-Oberfrohna austragen.
Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel