  • Kommentar: Die Natur sagt denkste – damit Deutschland beim Wasser auch in Zukunft nicht in die Röhre guckt

Nicht nur für Menschen, auch für Tiere sind lang anhaltende Trockenheiten eine massive Gefahr.
Nicht nur für Menschen, auch für Tiere sind lang anhaltende Trockenheiten eine massive Gefahr. Bild: Swen Pförtner/dpa/Archiv
Meinung
Kommentar
Kommentar: Die Natur sagt denkste – damit Deutschland beim Wasser auch in Zukunft nicht in die Röhre guckt
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Menschen im Land müssen sich künftig auf mehr Engpässe bei der Wasserversorgung einstellen. Damit rechnen zumindest die kommunalen Wasserwerke.

Panik ist ein schlechter Ratgeber. Und kurzfristige Erregung hilft selten weiter. Das gilt auch für das Themenfeld aus Klimawandel, Trockenheit und Dürre. Über Monate beklagte die Welt ausbleibenden Regen und malte schlimmste Szenarien an die Wand. Doch die Natur sagte denkste und schickte einen so feuchten Juli, dass der tiefe Rotton beim...
