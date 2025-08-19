Kommentar zu Gaza-Verhandlungen: Ein Funken Hoffnung

Kommentar
Terrorgruppe Hamas stimmt neuer Waffenruhe in Gaza zu
In den fast zwei Jahren des Gaza-Krieges ist schon öfter Hoffnung aufgeglüht, die dann von neuer Gewalt erstickt wurde. Nun gibt es wieder einen Funken Hoffnung, weil sich die Hamas in entscheidenden Punkten der Verhandlungen über eine neue Waffenruhe bewegt hat. Vieles spricht dafür, dass diesmal eine Einigung gelingen könnte.
