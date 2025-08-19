Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Israelische Soldaten stehen auf einem Panzer, der in der Nähe der Grenze zwischen Israel und Gaza steht. Möglicherweise kommt es zu einer neuen Waffenruhe in dem Kriegsgebiet
Israelische Soldaten stehen auf einem Panzer, der in der Nähe der Grenze zwischen Israel und Gaza steht. Möglicherweise kommt es zu einer neuen Waffenruhe in dem Kriegsgebiet Bild: Maya Levin/AP/dpa
Israelische Soldaten stehen auf einem Panzer, der in der Nähe der Grenze zwischen Israel und Gaza steht. Möglicherweise kommt es zu einer neuen Waffenruhe in dem Kriegsgebiet
Israelische Soldaten stehen auf einem Panzer, der in der Nähe der Grenze zwischen Israel und Gaza steht. Möglicherweise kommt es zu einer neuen Waffenruhe in dem Kriegsgebiet Bild: Maya Levin/AP/dpa
Meinung
Kommentar
Kommentar zu Gaza-Verhandlungen: Ein Funken Hoffnung
Von Thomas Seibert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Terrorgruppe Hamas stimmt neuer Waffenruhe in Gaza zu

In den fast zwei Jahren des Gaza-Krieges ist schon öfter Hoffnung aufgeglüht, die dann von neuer Gewalt erstickt wurde. Nun gibt es wieder einen Funken Hoffnung, weil sich die Hamas in entscheidenden Punkten der Verhandlungen über eine neue Waffenruhe bewegt hat. Vieles spricht dafür, dass diesmal eine Einigung gelingen könnte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
21.08.2025
2 min.
Netanjahu kündigt Gaza-Einnahme und neue Verhandlungen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Die Hamas hat nach eigenen Angaben positiv auf einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg reagiert. Nun wartet man auf eine Antwort Israels. Netanjahu äußert sich nicht eindeutig.
11:18 Uhr
1 min.
Kommunen sollen entlastet werden - Kommission tagt
Innenminister Armin Schuster erhofft sich von einer Kommission Impulse für einen schlankeren Staat (Archivbild).
Sachsen möchte die staatliche Verwaltung verschlanken und die Aufgabenverteilung zwischen Land und Kommunen auf den Prüfstand stellen. Schon bald soll es erste Ergebnisse geben.
19.08.2025
4 min.
Arabischer und israelischer Druck auf Hamas zeigt Wirkung
Israelische Soldaten beobachten von Südisrael aus zerstörte Gebäude im Gazastreifen. Inzwischen gibt es Hoffnungen für eine neue Waffenruhe in dem Kriegsgebiet.
Die palästinensische Terrorgruppe gibt bisherige Positionen auf und stimmt einer neuen Waffenruhe in Gaza zu.
Thomas Seibert
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
11:18 Uhr
1 min.
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
Viele Menschen im Gazastreifen leiden Hunger. (Archivbild)
In einem nördlichen Bereich des Gazastreifens ist eine Hungersnot erklärt worden. Die dafür notwendigen Kriterien seien erfüllt, teilte die zuständige IPC-Initiative (Integrated Food Security...
Mehr Artikel