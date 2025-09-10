Kommentar zu Israels Militärschlag in Katar: Trump ist krachend gescheitert

Israels Angriff auf Hamas in Katar lässt US-Präsidenten schlecht aussehen

Entweder wusste US-Präsident Donald Trump nichts von Israels Angriffsplan in Katar oder er wollte die Israelis nicht aufhalten. Auf jeden Fall steht er jetzt bei arabischen Verbündeten als schwacher Präsident da, der sich von Israel einwickeln und vorführen lässt. Bei seiner Nahost-Reise im Frühjahr hatte sich Trump noch als Macher und...