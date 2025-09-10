Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit seiner Reaktion auf den israelischen Militärschlag auf das Hamas-Büro in Katar erschüttert US-Präsident Donald Trump das Vertrauen arabischer Länder in die USA.
Mit seiner Reaktion auf den israelischen Militärschlag auf das Hamas-Büro in Katar erschüttert US-Präsident Donald Trump das Vertrauen arabischer Länder in die USA. Bild: Mark Schiefelbein/dpa
Mit seiner Reaktion auf den israelischen Militärschlag auf das Hamas-Büro in Katar erschüttert US-Präsident Donald Trump das Vertrauen arabischer Länder in die USA.
Mit seiner Reaktion auf den israelischen Militärschlag auf das Hamas-Büro in Katar erschüttert US-Präsident Donald Trump das Vertrauen arabischer Länder in die USA. Bild: Mark Schiefelbein/dpa
Meinung
Kommentar
Kommentar zu Israels Militärschlag in Katar: Trump ist krachend gescheitert
Von Thomas Seibert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Israels Angriff auf Hamas in Katar lässt US-Präsidenten schlecht aussehen

Entweder wusste US-Präsident Donald Trump nichts von Israels Angriffsplan in Katar oder er wollte die Israelis nicht aufhalten. Auf jeden Fall steht er jetzt bei arabischen Verbündeten als schwacher Präsident da, der sich von Israel einwickeln und vorführen lässt. Bei seiner Nahost-Reise im Frühjahr hatte sich Trump noch als Macher und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
10.09.2025
3 min.
Trump bedauert Israels Angriff in Katar
Die US-Regierung bedauert den Ort des Angriffs.
Israels Armee hat nach eigenen Angaben die Hamas-Spitze in Katar angegriffen. Doha verurteilt den Angriff. Wie reagieren die USA?
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
10.09.2025
5 min.
Israel zertrümmert Hoffnung auf Gaza-Feuerpause und Vertrauen der Araber in USA
Die Überwachungskamera zeigt eine Explosion, die beim israelischen Luftangriff auf das Büro der islamistischen Hamas in der katarischen Hauptstadt Doha stattgefunden hat.
Nach Israels Luftangriff auf Hamas-Führer in Katar sind die arabischen Staaten erschüttert – und schwer enttäuscht von den USA.
Thomas Seibert
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
Mehr Artikel