Kommentar zu Israels Militärschlag in Katar: Trump ist krachend gescheitert

Kommentar
Israels Angriff auf Hamas in Katar lässt US-Präsidenten schlecht aussehen
Entweder wusste US-Präsident Donald Trump nichts von Israels Angriffsplan in Katar oder er wollte die Israelis nicht aufhalten. Auf jeden Fall steht er jetzt bei arabischen Verbündeten als schwacher Präsident da, der sich von Israel einwickeln und vorführen lässt. Bei seiner Nahost-Reise im Frühjahr hatte sich Trump noch als Macher und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.