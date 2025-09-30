Kommentar zu Trumps Gaza-Plan: Eine Chance für Frieden

Kommentar
US-Präsident Donald Trump stellt seinen Friedensplan für Gazastreifen vor
Donald Trump hat sich dazu durchgerungen, Druck auf Israel zu machen und die islamischen Staaten des Nahen Ostens mit ins Boot zu holen. Deshalb kann sein Plan den Gaza-Krieg beenden. Das wäre auch schon vor einem Jahr möglich gewesen, doch Washington rückte von seiner bedingungslosen Unterstützung für Netanjahu erst ab, als die politischen...
