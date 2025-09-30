Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Völlig zerstörte Gebiete in Gaza-Stadt. US-Präsident Donald Trump hat jetzt seinen Friedensplan für den Gazastreifen vorgestellt.
Bild: Jehad Alshrafi/dpa
Meinung
Kommentar
Kommentar zu Trumps Gaza-Plan: Eine Chance für Frieden
Von Thomas Seibert
US-Präsident Donald Trump stellt seinen Friedensplan für Gazastreifen vor

Donald Trump hat sich dazu durchgerungen, Druck auf Israel zu machen und die islamischen Staaten des Nahen Ostens mit ins Boot zu holen. Deshalb kann sein Plan den Gaza-Krieg beenden. Das wäre auch schon vor einem Jahr möglich gewesen, doch Washington rückte von seiner bedingungslosen Unterstützung für Netanjahu erst ab, als die politischen...
