Kommentar zum Höhenflug der Chemnitzer Hotelbranche: Soll man lachen oder weinen?

Kommentar
Im Juni 2025 verzeichnet die Stadt 44 Prozent mehr Übernachtungen als noch im Jahr zuvor. Auch die Halbjahresbilanz fällt positiv aus.
Das Kulturhauptstadtjahr 2025 scheint die kühnsten Chemnitzer Träume zu übertreffen. Zumindest, was die Träume der Hotelbranche angeht. Fällt die Halbjahresbilanz schon positiv aus, so sticht der Monat Juni total hinaus. Ein Zuwachs von 44 Prozent bei den Übernachtungen. Wer hat ein solches Wachstum je gesehen? Abgesehen vom Umsatz an...
