Kommentar zum Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs: Weiter im Phrasenbingo

Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedsstaaten treffen sich zum Brainstorming in Belgien

Die EU, das muss man ihr lassen, ist Meisterin im Endlosschleifendrehen. Man kann nicht mehr zählen, wie oft Europas Staats- und Regierungschefs Gipfel, Erklärungen oder Berichte mit gut klingenden Schlagworten überschrieben haben. Im Fokus des seit Jahren andauernden Phrasenbingo stehen die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und die...