Kommentar zum Türkei-Besuch von Friedrich Merz: Weit auseinander

Kommentar
Bundeskanzler Merz stattet Türkei seinen Antrittsbesuch ab
Bundeskanzler Friedrich Merz hat bei seinem Antrittsbesuch in Ankara angekündigt, die Beziehungen zur Türkei zu vertiefen. Einen strategischen Dialog der Außenminister soll es geben, mehr Kontakte von Wirtschaftsvertretern, mehr Rüstungszusammenarbeit und auch deutsche Hilfe für den türkischen EU-Prozess. Aber statt die engen...
