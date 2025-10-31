Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Haben bei ihrem Treffen in Ankara nicht so viele Gemeinsamkeiten gefunden: Bundeskanzler Friedrich Merz (links) und der türkischen Präsident Recep Tayyip Erdoğan.
Haben bei ihrem Treffen in Ankara nicht so viele Gemeinsamkeiten gefunden: Bundeskanzler Friedrich Merz (links) und der türkischen Präsident Recep Tayyip Erdoğan.
Meinung
Kommentar
Kommentar zum Türkei-Besuch von Friedrich Merz: Weit auseinander
Von Susanne Güsten
Bundeskanzler Merz stattet Türkei seinen Antrittsbesuch ab

Bundeskanzler Friedrich Merz hat bei seinem Antrittsbesuch in Ankara angekündigt, die Beziehungen zur Türkei zu vertiefen. Einen strategischen Dialog der Außenminister soll es geben, mehr Kontakte von Wirtschaftsvertretern, mehr Rüstungszusammenarbeit und auch deutsche Hilfe für den türkischen EU-Prozess. Aber statt die engen...
29.10.2025
6 min.
Merz mit Ehefrau Charlotte in Türkei eingetroffen
Bundeskanzler Merz ist in der Türkei eingetroffen.
Die Türkei ist in vielen Feldern ein unverzichtbar Partner. Das wird der Kanzler bei seinem Antrittsbesuch in Ankara auch deutlich machen. Schon die Zusammensetzung seiner Delegation ist ein Signal.
Michael Fischer und Mirjam Schmitt, dpa
17:35 Uhr
3 min.
Leipzig schafft mit Sieg gegen Stuttgart einen Startrekord
Yan Diomande (l-r), Castello Lukeba, Assan Ouédraogo und Romulo jubeln nach dem 1:0.
Nach zuletzt vier Pflichtspiel-Niederlagen gegen Stuttgart geht Leipzig wieder als Sieger vom Platz. Coach Werner schafft mit RB dadurch einen Bestwert.
Frank Kastner, dpa
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
30.10.2025
5 min.
Offene Konfrontation zwischen Erdogan und Merz über Gaza
War wohl nichts mit neuer Harmonie...
Eigentlich wollte Merz bei seinem Antrittsbesuch in Ankara neue Harmonie in die deutsch-türkischen Beziehungen bringen. Bei einer Pressekonferenz mit Erdogan kommt es stattdessen zur Konfrontation.
Michael Fischer, Mirjam Schmitt und Anne Pollmann, dpa
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:35 Uhr
2 min.
Glück für dieses Vogtland-Dorf: In diesen Kindergarten zieht wieder Leben ein
Die Kita „Spatzennest“ in Trieb steht seit 2023 leer. Bald sollen dort Kinder von null bis sechs Jahren einziehen.
Zu wenig Kinder hat es im Falkensteiner Ortsteil Trieb gegeben. Deshalb wurde die Kita 2023 geschlossen. Nun ziehen dort wieder Kinder ein - ein Kindergarten wird es aber nicht mehr sein.
Cornelia Henze
Mehr Artikel