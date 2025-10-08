Kommentar zur EU-Entscheidung gegen „Veggie-Wurst“: Das ist scheinheilig

Das EU-Parlament will Verbraucher schützen und die Begriffe Wurst und Fleisch nur noch für Tierisches erlauben. Es gibt Dringenderes.

Ich gebe zu, dass ich am Wurstregal schon mal irrtümlich zu einer Packung gegriffen habe, die sich auf den zweiten Blick als wurstfrei herausgestellt hat. Es scheint löblich, dass mich das Europaparlament davor schützen will, dass mir so etwas nicht nochmal passiert. Aber es ist so überflüssig wie scheinheilig. Denn Verbraucher sind im...