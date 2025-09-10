Kommentar zur EU: Kurswechsel ist richtig

Kommentar
Kommissionspräsidentin von der Leyen fordert Neuaufstellung der EU
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gab zu, ihre Rede zur Lage der Union mit einer „schonungslosen Aussage“ zu beginnen: Europa kämpfe um seine Zukunft, sagte sie. Ihre Analyse mag düster klingen, sie ist in der neuen Weltordnung und angesichts von Kriegen und Krisen aber richtig. Von der Leyen benannte die prekäre Lage klar und...
