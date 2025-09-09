Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron muss sich erneut einen Ministerpräsidenten suchen.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron muss sich erneut einen Ministerpräsidenten suchen.
Meinung
Kommentar
Kommentar zur Frankreich: Krise fällt auf Macron zurück
Von Birgit Holzer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Misstrauensvotum in der Nationalversammlung gegen François Bayrou braucht Frankreich eine neue Regierung

Das Scheitern von François Bayrou lässt sich zunächst mit dessen eigenen Fehlern erklären. Anstatt Brücken zu bauen und mit den für Gespräche offenen Oppositionsparteien zu verhandeln, hat sich der französische Premierminister dramatisch verpokert. Vergeblich wollte er die Parlamentarier zwingen, ihm angesichts der desolaten Finanzlage des...
