Kommentar zur Frankreich: Krise fällt auf Macron zurück

Nach dem Misstrauensvotum in der Nationalversammlung gegen François Bayrou braucht Frankreich eine neue Regierung

Das Scheitern von François Bayrou lässt sich zunächst mit dessen eigenen Fehlern erklären. Anstatt Brücken zu bauen und mit den für Gespräche offenen Oppositionsparteien zu verhandeln, hat sich der französische Premierminister dramatisch verpokert. Vergeblich wollte er die Parlamentarier zwingen, ihm angesichts der desolaten Finanzlage des...