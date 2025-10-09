Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hoffnung auf Frieden: Palästinenser feiern Deir al-Balah im Gazastreifen die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas
Hoffnung auf Frieden: Palästinenser feiern Deir al-Balah im Gazastreifen die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas
Meinung
Kommentar
Kommentar zur Gaza-Vereinbarung: Historisch, aber nicht genug
Von Thomas Seibert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kriegsparteien einigen sich auf wichtige Punkte für Gaza-Waffenruhe

Der 7. Oktober 2023 und der 9. Oktober 2025 markieren Anfang und Ende der größten Umwälzung im Nahen Osten seit Jahrzehnten. Die zwei Jahre des Gaza-Krieges haben Israelis und Palästinenser ins Leid gestürzt und Machtstrukturen in der Region verändert, aber eines haben sie nicht hervorgebracht: einen klaren Sieger. Die Hamas hat den Krieg...
17:50 Uhr
5 min.
Gaza-Vereinbarung: Warum der Deal möglich wurde
Palästinenser feiern in Chan Junis im Gazastreifen die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas über eine Waffenruhe
Nach zwei Jahren Krieg haben sich Israel und die Hamas auf eine Feuerpause im Gazastreifen geeinigt. Einer feierte sich schon jetzt als Stifter des „ewigen Friedens“.
Thomas Seibert
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
07.10.2025
4 min.
Gaza-Verhandlungen: Eine Hamas ohne Waffen?
Kämpfer der Terrororganisation Hamas zeigen sich noch vor der israelischen Offensive im Gazastreifen in der Stadt Gaza.
Bei den Gesprächen in Ägypten geht es auch um die Zukunft der Terrorgruppe – Knackpunkt ist die Entwaffnung
Thomas Seibert
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
