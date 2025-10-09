Kommentar zur Gaza-Vereinbarung: Historisch, aber nicht genug

Kriegsparteien einigen sich auf wichtige Punkte für Gaza-Waffenruhe

Der 7. Oktober 2023 und der 9. Oktober 2025 markieren Anfang und Ende der größten Umwälzung im Nahen Osten seit Jahrzehnten. Die zwei Jahre des Gaza-Krieges haben Israelis und Palästinenser ins Leid gestürzt und Machtstrukturen in der Region verändert, aber eines haben sie nicht hervorgebracht: einen klaren Sieger. Die Hamas hat den Krieg...