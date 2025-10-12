Kommentar zur Regierungskrise in Frankreich: Macron scheitert an sich selbst

Frankreichs Präsident fällt nicht mehr viel ein. Erneut hat er jetzt den schon zurückgetretenen Lecornu zum Premierminister ernannt.

Lange hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Image eines politischen Wunderkinds, der einem schwer reformierbaren Land neuen Elan verpassen würde. Mehr als in Frankreich selbst, wo ihm durch seinen bourgeoisen Hintergrund und seine elitäre Laufbahn stets auch Skepsis entgegengebracht wurde, bewunderten viele im europäischen Ausland...