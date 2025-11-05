Leitartikel zu Abstimmungen in den USA: Eine Klatsche für Trump zum Jahrestag

Linker Demokrat Zohran Mamdani wird Oberbürgermeister in New York - Auch bei Gouverneurswahlen und Volksabstimmung gewinnen Demokraten

Es gibt Erfolge. Es gibt Siege. Und es gibt Triumphe. Die US-Demokraten sind am Dienstag mit Ersterem ins Bett gegangen und am Mittwoch mit Letzterem aufgewacht. Je weiter die Auszählung der Regionalwahlen im Osten und der Volksabstimmung im Westen voranschritt, desto deutlicher übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen. Sie sind ein...