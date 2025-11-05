Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hat die Bürgermeisterwahlen in New York gewonnen: der linke Demokrat Zohran Mamdani.
Hat die Bürgermeisterwahlen in New York gewonnen: der linke Demokrat Zohran Mamdani.
Meinung
Kommentar
Leitartikel zu Abstimmungen in den USA: Eine Klatsche für Trump zum Jahrestag
Von Karl Doemens
Linker Demokrat Zohran Mamdani wird Oberbürgermeister in New York - Auch bei Gouverneurswahlen und Volksabstimmung gewinnen Demokraten

Es gibt Erfolge. Es gibt Siege. Und es gibt Triumphe. Die US-Demokraten sind am Dienstag mit Ersterem ins Bett gegangen und am Mittwoch mit Letzterem aufgewacht. Je weiter die Auszählung der Regionalwahlen im Osten und der Volksabstimmung im Westen voranschritt, desto deutlicher übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen. Sie sind ein...
