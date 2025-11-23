Leitartikel zu EU-Staaten und US-Ukraine-Plan: Trump setzt die Europäer unter Druck

Vertreter von EU-Staaten, der Ukraine und der USA verhandeln über den „Friedensplan“ für die Ukraine. Für die Europäer ist es ein Drahtseilakt. Dabei hätte sich die EU schon längst auf diesen Moment vorbereiten müssen.

Der Vorschlag der USA für die Ukraine trägt einen irreführenden Namen, da sind sich europäische Diplomaten einig. Es handelt sich keineswegs um einen „Friedensplan" zur Beendigung des russischen Angriffskrieges, sondern um 28 Punkte, die die Ukraine schwächen, das transatlantische Bündnis spalten und ausgewählte Investoren belohnen...