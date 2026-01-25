Leitartikel zu tödlichem Ice-Einsatz: USA auf dem Weg zum Terrorstaat?

In Minneapolis fallen erneut tödliche Schüsse bei einer Ice-Kontrolle – Die Eltern des Opfers werfen den US-Beamten „kaltblütgen Mord“ vor – Die US-Regierung sieht Beamten in „Notwehr-Situation“

Donald Trumps Einwanderungspolizisten agieren nicht wie Beamte in einem Rechtsstaat, sondern wie paramilitärische Einheiten. In anderen Ländern spräche man von Milizen oder Todesschwadronen. Zu anderen Zeiten hießen sie „Braunhemden“. Dazu passt das Auftreten des Kommandeurs des Grenzschutzes in einem Mantel, der an die Nazizeit erinnert...