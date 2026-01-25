MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Demonstranten stehen in Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota) US-Beamten der Grenzschutzbehörde Ice gegenüber. Erneut gab es einen tödlichen Einsatz der Ice-Beamten.
Demonstranten stehen in Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota) US-Beamten der Grenzschutzbehörde Ice gegenüber. Erneut gab es einen tödlichen Einsatz der Ice-Beamten. Bild: Holden Smith/Imago
Demonstranten stehen in Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota) US-Beamten der Grenzschutzbehörde Ice gegenüber. Erneut gab es einen tödlichen Einsatz der Ice-Beamten.
Demonstranten stehen in Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota) US-Beamten der Grenzschutzbehörde Ice gegenüber. Erneut gab es einen tödlichen Einsatz der Ice-Beamten. Bild: Holden Smith/Imago
Meinung
Kommentar
Leitartikel zu tödlichem Ice-Einsatz: USA auf dem Weg zum Terrorstaat?
Von Thomas Spang
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Minneapolis fallen erneut tödliche Schüsse bei einer Ice-Kontrolle – Die Eltern des Opfers werfen den US-Beamten „kaltblütgen Mord“ vor – Die US-Regierung sieht Beamten in „Notwehr-Situation“

Donald Trumps Einwanderungspolizisten agieren nicht wie Beamte in einem Rechtsstaat, sondern wie paramilitärische Einheiten. In anderen Ländern spräche man von Milizen oder Todesschwadronen. Zu anderen Zeiten hießen sie „Braunhemden“. Dazu passt das Auftreten des Kommandeurs des Grenzschutzes in einem Mantel, der an die Nazizeit erinnert...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
5 min.
Worum es beim Nordsee-Gipfel geht
Die Nordsee soll zum "grünen Kraftwerk" Europas werden.
Im Wahlkampf hatte Merz Windräder noch als "hässlich" bezeichnet. Als Kanzler will er den Ausbau solcher Anlagen nun vorantreiben. Dazu hat er zu einem Gipfeltreffen nach Hamburg eingeladen.
Michael Fischer, Andreas Hoenig, Lukas Müller, Markus Klemm und Martin Fischer, dpa
25.01.2026
6 min.
Wut und Protest nach tödlichen Schüssen in Minneapolis
Die Wut auf der Straße gegen Trumps radikale Abschiebepolitik wächst.
Notwehr? Nein, "Trumps mordende und feige ICE-Gangster" hätten einen harmlosen Mann kaltblütig erschossen, klagen dessen Eltern. Die Wut über das Vorgehen der US-Regierung wächst. Der Widerstand auch.
Anna Ringle und Mark Kalpidis, dpa
26.01.2026
2 min.
Fähre sinkt vor Philippinen – Dutzende Menschen vermisst
Die Einsatzkräfte suchen noch nach Überlebenden.
Tragödie auf See: Mindestens zwölf Tote und 200 Gerettete melden die Behörden auf den Philippinen nach einem Fährunglück. Aber Dutzende werden im Meer vermisst.
25.01.2026
1 min.
Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still.
Zeitweise über 2300 Haushalte, vor allem in der Ostvorstadt und in Neundorf, waren ohne Strom. Der Netzbetreiber konnte gegen 16.45 Uhr Entwarnung geben.
Sabine Schott
25.01.2026
6 min.
Wieder tödliche Schüsse bei Einsatz der US-Einwanderungsbehörde Ice: Wie starb Alex Pretti?
Ein Demonstrant wird in Minneapolis durch einen Regierungsbeamten aus nächster Nähe mit Pfefferspray besprüht. Nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau in Minnesota Anfang Januar ist eine weitere Person nach Schüssen durch Bundesbeamte in Minneapolis gestorben: der 37-jährige Krankenpfleger Alex Pretti. Über die Umstände des Todes gehen die Schilderungen von Regierungsstellen und Augenzeugen weit auseinander.
Donald Trumps Migranten-Jäger haben in Minneapolis erneut einenUS-Bürger aus nächster Nähe erschossen. Kritiker sprechen von einer regelrechten Hinrichtung des 37-jährigen Krankenpflegers, der einer Frau zuHilfe geeilt war. DerWiderstand gegen die Ice-Einheiten wächst.
Thomas Spang
19:32 Uhr
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
Mehr Artikel