Leitartikel zum Mercosur-Abkommen: Gute Nachricht: Der Freihandel lebt

EU-Länder stimmen für das Mercosur-Abkommen mit Südamerika-Staaten – Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen ist Weg für Freihandelszone frei

In diesem noch äußerst jungen Jahr 2026 gab es bislang nicht viele gute Nachrichten zu vermelden. Die bislang beste für Europa kam am Freitag aus Brüssel: Nach fast 26 Jahren Verhandlungen stimmten die EU-Mitgliedsstaaten dem Abschluss des Mercosur-Abkommens mit den südamerikanischen Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay zu....