US-Präsident Donald Trump setzt seine Bündnispartner unter Druck.
US-Präsident Donald Trump setzt seine Bündnispartner unter Druck. Bild: Evan Vucci/dpa
Meinung
Kommentar
Leitartikel zur US-Politik: Wer die Macht hat, hat das Sagen
Von Thomas Spang
0:00 Anhören

In Venezuela und Grönland demonstriert der US-Präsident, wie er sich die Rolle der USA als imperiale Macht vorstellt. Europa steht vor der Wahl: Kolonialisierung oder wehrhafte EU?

Nach einer Amtszeit und einem Jahr in der zweiten braucht niemand mehr zu rätseln, wie Donald Trump die Welt sieht. Der US-Präsident denkt in den Schablonen der Großmachtpolitik des 19. Jahrhunderts. Er teilt sie in drei Einflusssphären ein: Die eine im Fernen Osten wird von China dominiert, die andere in Eurasien von Russland und die...
