Mehr Taten, weniger Sprüche

Bundeskanzler Friedrich Merz arbeitet sich an der telefonischen Krankschreibung ab.

Ist die telefonische Krankschreibung schuld daran, dass wir in Deutschland zu wenig arbeiten? Bundeskanzler Friedrich Merz erweckt zumindest diesen Eindruck. Und man kann ihn auch so verstehen: Im Grunde sind viele Beschäftigte zu faul zum Arbeiten und nutzen alle Tricks, um auf dem kürzesten Wege mit dem Hintern an die Wand zu kommen. Na klar,...