Mehrarbeit und Zahnarztkosten: Eine ziemlich schrille Debatte

Bayerns Ministerpräsident Söder fordert, dass die Deutschen eine Stunde länger arbeiten. Der CDU-nahe Wirtschaftsrat stellt die Zahnarztbehandlung auf kassenkosten infrage. Es nervt langsam.

Dass in Zeiten wie diesen über Strukturreformen, Ausgaben und Bürokratie diskutiert wird, ist nachvollziehbar. Unter dem Druck der Umstände könnten Reformen in Gang kommen, die von der Politik lange als nicht dringlich angesehen wurden. Aber die Diskussion wird zunehmend schrill, bringt kaum noch sinnvolle und politisch umsetzbare Vorschläge...