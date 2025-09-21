Neustart zur besseren Bahn – ein Kommentar

Kommentar
Evelyn Palla rückt an die DB-Spitze. Die 51-Jährige ist die erste Frau auf dem Chefposten der Deutschen Bahn. Die Südtirolerin verantwortete zuletzt den Regionalverkehr bei der Bahn – erfolgreich.
Evelyn Palla ist keine schlechte Wahl. Als erste Frau soll die erfahrene Südtirolerin an die Spitze der Deutschen Bahn AG rücken und den verlustreichen, hoch verschuldeten Staatskonzern wieder in die Spur bringen. Eine Herkulesaufgabe. Die Berufung der 51-Jährigen kann nur der erste Schritt sein beim Neustart zu attraktiverem Schienenverkehr....
