Nina-Maria-Mixtacki: Ein Halleluja mit Händen und Füßen

„Halleluja mit Händen und Füssen, Halleluja mit Schlagzeug und Geige, Halleluja mit Flöte und Klavier, Halleluja singen wir“, dröhnt es aus dem Altarraum der Ottendorfer Kirche. Ich sage „dröhnt“ und meine es auch so. Etwa 20 Kinder im Alter zwischen eins und elf plus zahlreiche Eltern sitzen am Sonntagvormittag in der Kirche....